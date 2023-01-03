花蓮林姓男子在桃園酒駕，累犯，被開罰9萬元，但拖了7年，他都拒繳罰單，行政執行署花蓮分署查知林男名下位在花蓮縣光復鄉有1未辦保存登記建物，依法查封，並告知可分期繳納，到去年12月底最後期限，準備拍賣，林男才在農曆年前辦理分期，處理滯欠多年的罰單。

行政執行署花蓮分署說，法務部行政執行署農曆年前強力執行「滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，清查遲滯未繳罰款對象，因此呼籲民眾趕緊繳納滯欠罰款，如有經濟困難，無法一次繳清，可主動告知執行人員申請分期繳納。

這起案件是設籍花蓮光復的林姓男子，長期在桃園工作，2015年間在中壢區民族路酒駕，且為5年內酒精濃度超過規定標準2次以上無照駕駛酒駕累犯，桃園市政府交通事件裁決處依法裁罰9萬元。林姓男子7年來，只繳了5000元。

去年花蓮分署接案，併同林姓男子滯欠約1萬2千多元健保案件，6月即至光復鄉戶籍址現場催繳，期限屆至仍未繳納，因林姓男子除光復鄉未辦保存登記房屋外，無其他可執行財產，花蓮分署乃於8月間禁止稅籍移轉，並訂12月29日現場查封房屋。

林男得知房屋快被查封，才自桃園趕回光復老家，也表示經濟狀況不佳，且房屋為父親住處申請分期，經偕同父親到花蓮分署繳納2萬元辦理分期，滯欠多年的罰單難逃繳納義務。

花蓮分署也呼籲，春節年節是酒駕高峰，一旦開車貪杯，樂極生悲，喝酒切勿駕駛，害人害己。

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