陳男吃完薑母鴨後違規遭警攔查，酒測值0.48超標送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄22歲陳姓男子和友人昨日凌晨吃完薑母鴨後，騎機車返家休息，路途中違規騎上人行道遭員警攔查，員警施以酒測，酒測值0.48超標，訊後依公共危險罪移送法辦。據了解，陳男見酒精檢測器亮起時，還愣了一下，頻頻喊冤「沒有喝，只有吃薑母鴨」。

陳男昨日凌晨4時許騎車行經前金區中華四路時，一路騎上人行道上，員警見狀尾隨在後，直到陳男在新光路口停等紅燈時，上前將他攔查。

「車不能這樣騎啦！」員警將他攔下後，表示陳男已違規，在盤查過程中，還發現陳男並未考取駕照，陳男向警方辯稱一直沒空考，令員警相當哭笑不得。隨後員警對他先用酒精檢知器測是否有酒測，陳男吹氣後檢知器也隨之亮起。

陳男見狀，立即喊冤，表示「沒有喝，只有吃薑母鴨」，稱稍早與友人聚會，已經吃完休息2小時，不曉得原來體內還有酒精成分。經實施酒測後，酒測值達0.48，超過法定標準。

員警向陳男表示薑母鴨等進補食品內含料理用米酒，吃完不該騎、開車上路，訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦；而違規部分，將依《道路交通管理處罰條例》裁罰，陳不僅吃上官司外，還將面對無照駕駛6000至1萬2000元罰鍰、騎人行道600至1800元罰鍰。

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