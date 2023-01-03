受到美國晶片禁令影響，先前傳出美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）針對中國團隊進行裁員，第一批裁員約10%，後續恐進一步擴大。根據中國媒體報導，2022年包括科林研發在內共有4家美國半導體巨頭針對中國區裁員，這與拜登政府主導的政策有關，但其實美企裁員事件的背後隱藏著另一種真相，即中國半導體行業的產業亂象，資本泡沫下的行業薪資激增才是主要原因。

集微網報導，2022年除了科林研發外，包括美光、德州儀器以及邁威爾等也先後縮減或完全裁撤中國地區的研發部門，其真實原因鮮為人知，一位產業鏈人士透露，邁威爾裁員事件與此前美光裁撤上海團隊如出一轍，都是在美國政府強壓下弱化中國研發布局，加速中美半導體產業鏈脫鉤，在這種慣性思維下，也有業內觀點指向其他因素，包括今年以來的晶片產業景氣衰退等。

但報導提到，以邁威爾為例，該公司去年第三季度總營收年成長26.92%，在產業周期低谷能有如此的業績表現，似乎也無需自毀在中國耕耘多年的研發基業。據了解，邁威爾在中國的員工總數一度接近千人，包括在中國上海、南京、成都和北京都曾設有研發中心。

一家本土新創公司董事長揭露邁威爾放棄中國區研發的主要原因，中國薪資激增帶來的高成本和人員的嚴重動盪才是關鍵。他提到，美國對中國制裁催化中國半導體產業進入了前所未有的火熱時代，不僅讓整個行業的薪資水平迅速上升，外企在中國的研發部門也被大舉挖角。

美國晶片大廠高通前研發主管說，中國工程師薪資激增的亂象令人震驚，與其他國家和地區的人力成本相比還在進一步擴大，所以，國際企業紛紛撤出中國研發中心，據了解，中國的晶片設計人力成本大約是印度的3倍、是愛爾蘭的1.5倍。

陸媒《時代周報》先前引述Wind數據統計指出，85檔A股半導體產業概念股中，若以員工薪資中的「工資、獎金、津貼和補貼本期減少額」方式計算，2021年有64家公司員工平均薪資較2020年成長，其中有8家平均薪資漲幅超過5萬元人民幣（折合約新台幣22萬元）。