林書煒、顏永烈今（3日）出席三立《婆媳當家》9年、邁向1000集的改版記者會，林書煒老公、也是新任台北市政府文化局長蔡詩萍，特別送花祝賀。林書煒坦言在蔡詩萍接公職前，她是強力反對的，一家3口更為此開過多次家庭會議。

林書煒老公蔡詩萍特別送上花束祝福。（三立提供）

林書煒說蔡詩萍在報社當主筆20年退休，當自由媒體人比較輕鬆，公職有公職要注意的地方，電台、演講等商業行為都要捨棄，「就一個老婆來講，我們要失去多少錢？因為公職薪水不是很高，實際來說，每個月薪水少了這麼多，加上女兒要出國讀書，所以我們會開家庭會議來討論」，她也作勢開玩笑地拭淚。

林書煒說雖然反對蔡詩萍接任公職，但聽到蔡詩萍說他已經60歲了，真的很想幫台灣文化做一些事情，才讓她點頭支持；林書煒說比她大10多歲的蔡詩萍上任後，對任何事物都表現的非常熱情，「別看他已經60歲了，但他的狀態只有40多歲，非常的健康有活力」，她還害羞強調，「這是試用過後的報告」。

林書煒今也透露，從不干涉就讀10年級的女兒穿搭、生活，「她現在努力申請，美國學校、日本早稻田大學都是目標，最後還是看她申請哪些學校再來評估，我跟蔡大哥都覺得日本很近，所以洗腦她1年，但她比較想去美國，還是會以她的決定為準」，她說常跟女兒講，爸媽賺錢辛苦，不是她想去哪就可以去哪，也透露通膨後，很多東西都漲價了，錢變小也是夫妻倆希望女兒去日本的原因。

《婆媳當家》改版後，將誕生更新更有趣的內容，主題更緊密的結合時令及時事，加上熱門議題蒐集討論，經由現場來賓及專家帶出聰明解決方法，期許能帶給婆媽觀眾們最新、最正確的知識以及最新生活資訊，達到所謂「婆媳看電視，能知天下事」的傳播效果。

改版後的節目將分為「婆媳家的生活小智慧」及「婆媳家的生活新鮮事」，看「貴婦」林書煒及「生活白痴爸爸」顏永烈如何成為生活智慧王，顏永烈笑稱現在在婆媽心中可是新好男人模範，在家中所有的家事都是他在做，好在他自己的衣物都不多，整理起來省很多時間，即使家事在會做，但顏永烈目前還是向老婆領零用錢，他表示一個月目前是兩萬，有時請同事吃飯，發現口袋現金不夠，店家也無法刷卡，只好開口向同事湊錢。《婆媳當家》每周二到周四早上10點首播，晚上11點重播。