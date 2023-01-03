基隆市七堵區山區產業道路發生自撞意外，駕駛人短暫昏迷，由手上的Apple Watch代為撥打119報警。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區山區產業道路發生自撞意外，駕駛人短暫昏迷，由手上的Apple Watch代為撥打119報警。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

前陣子因為Apple推出具有車禍偵測功能的智慧錶，引起科技業界諸多討論，內容不外乎到底實不實用。但3日上午在基隆市發生一起車禍，一名女子在七堵山區駕車自撞電線桿後，女子昏迷。她所配戴的Apple Watch幫她撥打119求救，消防隊趕到將她自車中救出。

3日上午8時許，基隆市消防局119救災救護指揮中心接獲一通報案電話，對方僅以語音表示，持有人發生車禍，並報出了車禍地點所在的經緯度座標。消防局值勤人員不敢大意，立刻回撥電話給發生車禍的余姓女子，希望了解更多現場狀況。

原來，50餘歲的余女3日早上駕車經七堵區的自強產業道路，打算到位於大武崙的公司上班。途中疑似因為低頭撿拾掉落腳踏墊的物品，沒有注意到車子偏離了車道，一頭撞上了路邊的電線桿。

事發當下，余女因為猛烈的撞擊力道昏了過去，她手上戴著的Apple Watch偵測到她發生了車禍，由於余女當時短暫昏迷，沒有回應Apple Watch及手機的提示，手機便判定駕駛人因遇到意外事故，無法自己報警，便撥打119報案，並且報出余女所在地的經緯度。等到消防隊員回撥電話時，余女也正好甦醒過來，接聽了電話，告知消防隊員她所在的位置。

警消趕到現場時發現，余女駕駛的休旅車左邊撞上了路邊的電線桿，並且滑落產業道路的邊坡，余女仍坐在駕駛座上。消防隊員急忙上前協助余女脫困，發現余女意識清楚，沒有生命危險，急忙將她搬出車外送醫急救。