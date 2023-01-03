連假期間上高速公路，許多駕駛會使用「高速公路1968」App，高速公路局今（3）日宣布1968 App改版，新功能包含可以全台收聽警廣、時間預測單元自訂路線、定位功能精進等。

高公局副局長廖肇昌表示，連假期間國人使用1968 App達50.6萬人次，是平時的3倍。高公局交管處主任工程司徐福聲補充，1968 App下載量有470萬，預期1年可增加30到50萬下載量。

此次改版的亮點是可直接於「高速公路1968」App同步收聽警廣路況；可優化「時間預測」功能，自訂路線插入中間點並任意變更中間點排序、對調起終點等；「宣導專區」功能加入Youtube影片鑲嵌功能，可直接播放影音；「服務區」單元新增即時影像功能，供用路人快速掌握服務區即時影像；「即時路況／路網圖」單元精進定位功能，提供更適飛覽層級，並可自訂個人化最愛地區視角服務。

春節連假即將到來，高公局說，民眾也可將「高速公路1968」App背景更換為春節風格，打造個人專屬的國道行旅App。網址：https://1968.freeway.gov.tw/sapp