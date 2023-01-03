靜宜大學結合「台灣文化史」課程，從經典「霹靂布袋戲」文本出發；藉由重新閱讀、定義及轉譯，讓布袋戲新文化的推廣深入校園數位新世代。（靜宜大學提供）

藉由 「霹靂英雄戰場─靜宜特展」，讓傳統庶民文化更加精緻，吸引更多閱聽大眾！（靜宜大學提供）

「霹靂英雄戰場─靜宜特展」共規劃霹靂英雄戰場的「英雄集」及「文化起源」兩展區。（靜宜大學提供）

「霹靂英雄戰場─靜宜特展」共規劃霹靂英雄戰場的「英雄集」及「文化起源」兩展區。（靜宜大學提供）

靜宜大學蓋夏圖書館擁有豐富的館藏及多功能的空間，期待透過「霹靂英雄戰場特展」完整傳遞布袋戲的文化發展，讓圖書館成為創意發想空間。（靜宜大學提供）

「霹靂英雄戰場─靜宜特展」，即日起至1月12日在靜宜大學蓋夏圖書館展出！靜宜台文系與霹靂國際多媒體產學合作，結合「台灣文化史」課程，從台灣庶民文化經典「霹靂布袋戲」文本出發；藉由重新閱讀、定義及轉譯，讓布袋戲新文化的推廣深入校園數位新世代。

靜宜大學台文系主任黃文成說，布袋戲文化在台灣庶民文化中扮演著重要角色，表演型式由傳統戲曲、敬天酬神、國家劇院、OTT不斷演進。台灣霹靂國際多媒體除見證台灣時代變遷，更將布袋戲從庶民文化推到國家級殿堂，在傳統中找到創新。

黃文成指出，台文系對發揚與推動本土文化需更具敏銳度及使命感，並肩負開發新的閱聽大眾的重責大任。希望藉由「霹靂英雄戰場─靜宜特展」，讓傳統庶民文化更加精緻，吸引更多閱聽大眾！展覽共規畫霹靂英雄戰場的「英雄集」及「文化起源」兩展區，透過「英雄集」展示霹靂正劇中正、反兩派極具個人魅力的角色，並透過角色說明帶出霹靂不同時期的面貌與劇場發展。

現場共展出正派戲偶7尊，包括素還真、一頁書、天跡、君奉天、亂世狂刀、風采鈴、紅塵雪；反派戲偶7尊，包括妖后、無疆侯、海蟾尊、人覺、眾天邪王、地冥、弁襲君。第二展區「文化起源」分別介紹布袋戲的歷史與發展、英雄進化史的戲偶構造與演變、英雄誕生的角色介紹、布袋戲世家、霹靂武俠新世界、霹靂文創等發展。

蓋夏圖書館典藏閱覽組長姜義臺指出，在霹靂武俠2000多集劇集裡，正邪群起，英雄論戰，譜下可歌可泣的篇章，更串起龐大的奇幻武俠世界觀；期待透過此次展覽，能帶領大眾體驗正派英雄魅力，也能欣賞迷人的反派角色。

蓋夏圖書館長彭宇薰強調，該館擁有豐富的館藏及多功能的空間，期待透過「霹靂英雄戰場特展」完整傳遞布袋戲的文化發展，還呈現出布袋戲獨特的劇本設計及結合科技等多元面相；希望能開發新一代「霹靂迷」，讓圖書館成為創意發想空間。