大閘蟹是許多饕客的最愛，但食藥署今天驗出來自大陸盤山縣的東方旭海水產養殖場出現戴奧辛超標的產品，除立即將總重量達6400公斤的大閘蟹依規定辦理退運或銷毀之外，食藥署也宣布即起暫停東方旭海水產養殖場辦理輸入查驗申請。

食藥署表示，由碩璿國際貿易有限公司向大陸盤山縣東方旭海水產養殖場引進的「活中華絨螯蟹(大閘蟹)」，因檢出戴奧辛10.4pg／g wet weight，以及戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8pg／g wet weight，違反我國食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範。

根據法規，戴奧辛限值為3.5pg／g wet weight，至於戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和現值則為6.5pg／g wet weight，因此食藥署依此要求廠商進行退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，過去十年來大閘蟹都維持百分之百逐批查驗的比例，每年台灣自秋天起約輸入25批的大閘蟹產品，這是這兩年來首度發現產品違規，考量違規廠商屬初犯，暫不請廠商提出超標原因說明以及預防改善措施。

不過下午食藥署宣布，考量戴奧辛污染為環境污染問題，為加強進口大陸大閘蟹之源頭管理，針對檢出戴奧辛之養殖場－盤山縣東方旭海水產養殖場，(註冊號：2100／AC001)，自今年1月3日起暫停受理輸入查驗申請。

食藥署長吳秀梅表示，本次暫停該場輸入是因驗出當地大閘蟹的戴奧辛超標，食藥署是依據科學檢驗結果辦理，與先前大陸禁止我國多項產品輸入無關。

吳秀梅說，目前針對盤山縣東方旭海水產養殖場的暫停輸入沒有截止期限，如該場有意重新申請輸入，得自行提出包含環境在內的戴奧辛相關檢測數據，由食藥署確認無任何疑慮後，才能重起輸入。