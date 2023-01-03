對幣圈而言，2022年是非常艱難而殘酷的一年，加密貨幣市值蒸發了逾1.3兆美元，而全球最大的數位貨幣比特幣價格更是暴跌了超過60%。

從穩定幣TerraUSD崩盤到加密貨幣交易所FTX破產，以及不斷惡化的宏觀經濟環境，一連串壞消息殺得投資人措手不及，讓過去一年來在比特幣價格預測上大作文章的專家們全都跌破眼鏡。

隨著2023年到來，新的比特幣價格預測陸續出爐，CNBC匯整了其中一些最大膽的預測。

●25萬美元

Draper Associates創辦人、比特幣大多頭Tim Draper在2022年對比特幣價格提出了業界最樂觀的預測，他原先預期到2022年底，比特幣價格將升至25萬美元，雖然受到FTX破產影響，他在去年11月已將這個達到該里程碑的時間延後到2023年中，但仍然堅信比特幣價格將升至25萬美元。這表示比特幣還需要再漲約1,400%，才能達到這個價位。

Draper表示，儘管價格低迷且交易量枯竭，但仍有理由相信市場可能已經觸底，「我認為2024年的『減半』（halvening或halving）將帶來正面的影響」。

由於比特幣的發行量不能超過2,100萬枚，為了限制比特幣新生成的速度，因此訂立出每挖出21萬個新區塊時，礦工因挖礦而獲得的比特幣獎勵將減少一半，這就是「比特幣減半」機制。部分投資人認為這個每4年會發生一次的事件能放緩供應，對比特幣價格有利。下一次的「減半」料將在2024年某個時候發生。

●5,000美元

有些市場人士認為最壞的情況還未到來。在12月5日出具的研究報告中，渣打銀行預估比特幣最低可能跌至5,000美元，和當前的價格相比，這表示比特幣還要再跌70%。這個預測被渣打列入「被市場低估的意外清單」裡。 渣打銀行預測在2023年，比特幣的收益率將與科技股一起暴跌，雖然比特幣拋售的速度將減緩，但損害已經造成。隨著越來越多加密貨幣公司與交易所發現自己的流動性不足，這將導致更多的破產，而投資人對數位資產的信心也將崩潰。

●1萬美元

有「新興市場教父」之稱的Mobius Capital Partners創辦人墨比爾斯（Mark Mobius）在2022年對比特幣價格所做的預測相對準確。去年5月，他預測比特幣在漲破2.8萬美元時將回跌至2萬美元。墨比爾斯也預測比特幣將在2022年跌至1萬美元，雖然預測失準，但他表示即使不是發生在去年，比特幣仍將在2023年跌至1萬美元，而他堅持看空比特幣的理由是利率將持續上揚，以及聯準會將收緊貨幣政策，「隨著利率攀升，持有或購買比特幣或其他加密貨幣的吸引力將減弱，因為光是持有比特幣並不會有利息」。

●其他

英格蘭薩塞克斯大學（Sussex University）金融學教授Carol Alexander預測比特幣在2022年跌至1萬美元，但她現在預期今年比特幣可能反彈漲到5萬美元，不過理由可能讓人有些意想不到。Alexander表示，FTX事件若帶來更多的骨牌效應可能成為觸發比特幣反彈的催化劑。一旦真的發生，她預期比特幣價格將在今年第一季度漲破3萬美元，並在第三或第四季升至5萬美元，「2023年將出現穩妥的牛市，而非泡沫，因此我們不會像以前那樣認為價格過高」。

有些投資人已經放棄去預測比特幣價格。加密借貸平台Nexo執行長Antoni Trenchev曾預測比特幣價格將在2023年初達到最高峰10萬美元，但他現在已不願再去預測價格。

AJ Bell金融分析師Laith Khalaf去年底表示，想預測比特幣價格是徒勞無功的，2023年這個時候我們可能會坐在這裡討論，而它可能是5,000美元，也可能是5萬美元，這都不會讓我驚訝，因為加密貨幣市場嚴重受到情緒左右。