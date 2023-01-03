看準樂齡旅遊商機，台灣高鐵(2633)與雄獅(2731)合作推出高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日或3日豐富行，精選三條適合陪伴樂齡長者、闔家出遊的團體行程，即日起開放旅客預訂3/7至6/29期間出發的假期；同時，為了鼓勵樂齡旅客踴躍出遊，65歲以上旅客每位報名即可再折200元團費。

台灣高鐵總經理鄭光遠表示，台灣高鐵不只是交通運輸業，更希望高鐵列車能夠成為旅客與各地美景、各種美食之間的「美好生活的連結者。未來台灣高鐵更將結合公司目標與ESG願景，在高齡化社會中為樂齡旅客繼續創造貼心、有感的服務及旅遊體驗。

高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日或3日豐富行，20人成團，採全包式行程，不僅一次搞定高鐵來回車票、食宿、接駁，更結合運動、學習、懷舊、音樂、美食等5大主題；此次推出的三條行程各有特色，包含：「台中谷關八仙山溫泉養生2日豐富行」、「漫遊雲林兒時回憶布袋戲Live2日豐富行」及高雄墾丁藍皮解憂號月琴思想起3日豐富行」。

台灣高鐵表示，高鐵假期本次與雄獅旅遊攜手合作，整合食、宿、遊、購、行等多樣旅遊元件，更在行程中串聯地方產業、職人解說及文化體驗等元素，為樂齡族群打造出專屬的全新體驗。更希望透過異業結盟方式，在高齡化社會中，創造更加符合旅客期待的特色產品。