范少勳在《模仿犯》中飾演一名帥氣DJ。（Netflix提供）

台北電影獎最佳導演張榮吉執導《模仿犯》。（Netflix提供）

范少勳（左）此次與導演張榮吉（右）合作像是朋友，與劇組相處都相當自在。（Netflix提供）

夏騰宏《模仿犯》中以特殊化妝呈現半臉毀容。（Netflix提供）

由瀚草文創與南方電影攜手打造、台北電影獎最佳導演張榮吉與張亨如執導的Netflix 重磅華語懸疑影集《模仿犯》，將於今年第一季上線，3日曝光導演拍攝幕後花絮，柯佳嬿與夏騰宏飾演一對姊弟，夏騰宏也在花絮中首次曝光角色造型，右臉上覆蓋著大面積傷疤近乎毀容，讓觀眾驚呼一時認不出來，截然不同的突破造型呈現，連柯佳嬿也驚嘆：「我一直以為夏騰宏是那種會想要帥帥的演員，結果他不是。」

柯佳嬿說，在看到夏騰宏的造型時非常意外，跟以前看到他的形象完全不同。全劇特殊化妝演出的夏騰宏則笑説：「我不覺得這是扮醜，我覺得這就是這個角色的特色，很像我戴了個面具躲在角色裡面，我就很喜歡。」

金鐘視后柯佳嬿飾演主攻犯罪心理協助分析兇手的臨床心理師「胡允慧」，開拍前做足角色功課，她透過花絮分享與2位導演合作感覺：「我覺得跟兩位導演工作既像老師又像夥伴，他們很喜歡演員提出想法，在現場我們很常一起討論這場戲或是角色的情緒轉折，你都能真的好好的去講出你的想法，給我們演員很大的空間表演。」

夏騰宏飾演柯佳嬿的弟弟「胡建和」，在電視台擔任攝影記者的他靦腆內向，夏騰宏也分享：「小畢（張亨如）導演她就是會比較細心，每講一個台詞的語氣頓點還有眼神的變化她都會很要求，可以感受到很多角色不同的變化。而阿吉（張榮吉）導演則是我每次演完一卡他就會豎起大拇指比讚，跟他拍戲我都會很有自信，很有趣的導演組合。」

曾以張榮吉執導的《下半場》榮獲金馬最佳新人的范少勳，此次在《模仿犯》二度與張榮吉合作，飾演風靡少女的夜店DJ「沈嘉文」，范少勳透露當初接下角色很大的原因就是因為張榮吉導演：「我覺得我對阿吉（張榮吉）導演有一種依賴感，或者是安全感，他來跟我討論劇本、問我願不願意演的時候，我就說不管怎麼樣，只要是你，我就一定會接！」

對於兩人時隔3年再次合作，范少勳表示，一開始也擔心導演會覺得「天啊！事隔多年沒進步」，但這一次合作很快就對上頻率，找到工作節奏，反而讓他更放得開：「這次跟阿吉（張榮吉）導演很像是一種朋友，以前比較像是他是導演，導演說好我就這樣做，但是這一次比較像是我們來討論看看有什麼樣的方式可以有更大的張力，有種我們一起成長、一起創作的感覺。」

影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，導演張亨如透過花絮分享：「此次影集改編的時空背景是經過深思取捨後的在地化改編，並假設這整起連續殺人案是發生在90年代末，在媒體氛圍下，以及檢警辦案的局限之下，故事的主角與被害者是如何面對整起事件的發生。」

對於改編的挑戰，張榮吉導演也分享：「宮部美幸的原作最著重的就是社會觀察，所以這次的在地化改編確實是一個挑戰。當你要把故事建構在一個我們熟悉的背景時，我們希望能夠去找到一個能跟觀眾貼合、共同經歷過的一個時代背景，才能讓觀眾有好的代入感。」

影集《模仿犯》以刑偵、懸疑推理深入淺出案件，錯綜複雜的燒腦劇情讓劇組團隊光是籌備就耗時超過2年，製作人曾瀚賢表示此次雙導演的組合對於拍攝幫助良多，雙導演制的合作分工讓張榮吉導演在視覺、美學的經驗與張亨如導演在角色、劇本的琢磨都有很好的發揮。

Netflix獨家華語影集《模仿犯》故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。