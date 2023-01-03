一名女網友表示，先生姓「冼」（讀音為ㄒㄧㄢˇ），是特殊姓，她將先生的身分證PO上網，隨即吸引超過3千網友議論，不少人留言說，「我一開始看錯，以為是洗澡的洗」，也有不少網友分享自己看過的特別姓氏，包括雞、乳、絲、接、死等。

原PO昨（2）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，先生的姓氏為「冼」（讀音為ㄒㄧㄢˇ），她秀先生的身分證證明，問網友有沒有聽過特殊的姓氏？

圖文曝光，吸引逾3千名網友留言，「我一開始看成洗」、「看成洗的先自首」、「冼好難取名字」、「以為是洗澡的洗」、「冼這個姓在香港滿常見」、「我朋友也姓冼，但他都叫我念『ㄕㄥˇ』」、「『冼』這個姓在澎湖跟高雄比較滿多的」、「我也有朋友姓冼耶！他是香港人」、「這個姓還真的沒看過」。

另外也有許多人分享自己看過的特殊姓，「我老公姓『束」、「我遇過姓『毒』的朋友」、「我遇過姓『死』的」、「我同事的先生姓『踹』」、「我有個朋友姓『接』欸」、「我遇過姓『蒯』（ㄎㄨㄞˇ）」、「姓禤（ㄒㄩㄢ）看過沒」、「我遇過有個客人姓『鄞』（ㄧㄣˊ）」、「我國小同學有姓『郗』（ㄔ）」、「老公姓『乳』，當初就是因為孩子爸的姓，深深吸引我，酷斃了」、「我看過姓『絲』的」、我有一個「學妹姓『雞』」。