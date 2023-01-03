有「國民主持人」封號的大陸男星何炅，日前擔任湖南衛視2022年跨年晚會主持人時，卻罕見脫稿發言更激動落淚，引起熱議；何炅事後被知情人士爆料，原來他的母親幾個月前才離世，父親又在晚會當天早上出殯，他的心情難免受影響。

何炅在2022年12月31日擔任湖南衛視跨年晚會主持人，意外脫稿發言，對全大陸醫護人員致謝，說到一半更眼眶紅了，掉下眼淚後還對著攝影機90度鞠躬，讓所有觀眾和網友都鼻酸；當晚有多名與他同鄉的網友爆料，「何老師爸爸今天早上出殯，真的很難過」、「他父親剛走，今天才上山，母親才走幾個月」。

何炅在跨年晚會上脫稿發言，眼眶紅了也感動許多網友。（圖／摘自微博）

雖然何炅並未出面證實此消息，他默默地在1月1日發文，祝賀新年快樂外，也像是鼓勵自己，「2023，都會很OK的！」。粉絲們看到何炅的發文，再聯想想到他在晚會的發言，「我們要特別對這樣的一群人說聲辛苦了，那就是一直擋在我身前的醫護人員。其實我們知道，你們跟我們一樣心裡也曾害怕，但是你們依然義無反顧地衝在前面，築起了生命之牆。2022年要過去了，向你們說一聲辛苦了」，看出他應該是強忍悲傷主持，相當不捨。

許多網友也紛紛留言讚嘆何炅是多強大的一個人，「他竟然強忍喪父的痛，上跨年夜給大家帶來歡樂」、「太殘忍了，何老師加油」、「何老師太敬業了，讓自己好好休息一下吧」。