中央內閣改組聲浪不斷，尤其行政院長蘇貞昌更屢被點名該下台。日前高雄市長陳其邁送暖力挺，表態希望蘇揆連任，蘇揆今（3）則說，自己備感溫暖。陳其邁今日再度提到，蘇揆是會做事、認真打拚的院長，因此力挺他，也希望未來內閣能穩定，而改組有更年輕、活力閣員入閣。

蘇貞昌今受訪時表示，陳其邁在沉默螺旋效應下，願意出來講話，讓自己備感溫暖，也請大家給行政團隊一些肯定的溫暖。而富國為民是行政院長的責任，院長的任免是總統職權，也請大家尊重。

對此，陳其邁表示，蘇揆非常努力認真推動各項改革，尤其對高雄很多產業轉型、交通、民生等都有幫了非常多的忙，他是會做事、認真打拚的院長，因此自己支持蘇院長。

陳其邁也提到，希望未來內閣能穩定，在進行改組部分，有一些更年輕、更有活力的閣員能加入團隊，讓重大施政可以落實，還打趣說，「那當然一定要照顧高雄」。

此外，台北第3選區立委補選1月8日投票，身兼代理民進黨主席的陳其邁明天將合體助選。陳其邁表示，「吳怡農很認真，不會政治口水攻防，這個他真的不行」，希望讓台北市民認同一個認真努力、實實在在的吳怡農。

陳其邁說，他相信吳怡農年輕且有非常豐富的學養，進入國會後，一定可以大力推動改革，讓台北市很多建設也好，有助於相關利於整體國家發展法案的通過，他是最適合的立委人選。