針對中國大陸國務院台辦主任宋濤日前表示，中國大陸今年將與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，台北市第3選區立委補選候選人吳怡農3日回應，台灣有民選總統跟立委，是民主國家，相信不會有任何一個政黨或團體主動與中共協商。

新華社報導，宋濤在2023年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥共創偉業》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。

宋濤表示，大陸將堅持以習近平新時代中方特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一中原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

對此，吳怡農認為，宋濤可能不熟悉民主政治基本原則，台灣是民主國家，有直接民選的總統和立委，任何與台灣的協商，當然要對民選政府。相信不會有任何一個政黨或民間團體，在違反民主原則、沒有民意授權的情況下，主動與中共、國台辦協商。

針對本土社團鼓吹「票投王鴻薇，鼓勵習近平」口號，他表示，自己一向堅持選舉往正向發展、回歸理性討論，「不確定習近平有沒有關心王議員的選舉」。