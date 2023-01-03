根據日本共同社調查，俄烏戰事沒完沒了，還有日圓還是相對疲弱，讓原物料價格仍然居高不下，只有約56%大型日本企業認為日本經濟能在新的1年成長。相較1年前的查訪，那時竟然有高達84%對來年是樂觀的。

同時有34%認為，未來1年經濟將會持平發展，但沒有公司認為經濟會步入衰退階段。認為將來可望成長的大日企中，有高達92%覺得消費者花費會出現復甦。

至於對那些預估日本經濟不會成長的受訪日企中，有70%指出天然資源以及原物料價格上漲是利空，其次有45%預測個人支出不會成長。另外還有40%有提到中美經濟成長分別趨緩。

至於日圓兌美元匯價走貶，43%認為對獲利有正面影響，因為會產生匯兌收益，但超過23%認為，不利於獲利表現。至於日圓過於疲弱，有32%覺得是對經濟成長不好的，只有3%是肯定的。

對於上班族關心的加薪事宜，有36%表示有計劃或正考慮加薪，但48%尚未決定。另外，也有一半接受訪問的大型日企指出，贊成轉型為數位化，且減少碳排以及多利用環保再生能源。