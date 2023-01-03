2023年第一個交易日，台股開低走高，終場上漲86.43點，漲幅0.61%，指數收在14224.12點，成交量回溫至1493.32億元。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，今日台股順利開出紅盤，從歷史數據來看，台股元月在電子股的帶動下上漲機率高，預料春節前仍有紅包行情可以留意，惟前波短線漲多及兔年農曆年較早，至春節封關僅剩10個交易日，加上經濟衰退是今年全球市場的共同難題，可能引發市場落袋心態濃厚，個別題材發揮空間較大，指數呈現高檔整理機率高。

安聯投信台股團隊則表示，受到年關將近、短線漲多賣壓出籠、外資長假效應與美股及財報等影響，台股近期走勢相對疲軟，不過近日則是在美股科技股反彈下，台股包括科技股、半導體及航運等族群相繼受到激勵，扮演撐盤要角。

廖炳焜指出，展望今年首季前景仍未明朗，投資人近期不妨留意政策長線發展、產業前景能見度高之類股，以綠能、太陽能、風電、儲能相關為例，國發會將2023年的減碳20%目標提高至24%，再生能源發電站比須達27%-30%，有利相關儲能裝置需求成長，進而帶動供應鏈股價表現。

安聯投信台股團隊表示，去年台股因地緣政治等不確定性對評價面帶來的折價影響，也讓買點在動盪中浮現。展望2023年有望因2022年低基期效應帶來成長，且包括升息、地緣政治及科技逆風等三大影響台股的不確定性也有望降低，隨之而來的有望是景氣下行中沉澱所浮現的長線機會。因不同次產業庫存修正或獲利展望調整方向將呈分化走勢，預期市場在2023年將持續波動，投資人可能轉向關注經濟衰退，基本面與由下而上的選股也將更加重要。長期來說，看好包括AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等長期趨勢。