年節腳步近，葫蘆墩文化中心8日將邀請10位書法家揮毫贈春聯。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

手寫春聯充滿濃厚年味，過年過節最受大眾青睞，台中市葫蘆墩文化中心邀請10位書法家，將於8日親臨揮毫，民眾可依喜好於7字對聯或書畫斗方擇一索取， 200份書藝春聯及紅包袋免費發送，歡迎踴躍參與。

葫蘆墩文化中心為迎接2023癸卯年新春到來，將於8日上午9時30分，在大廳舉辦「福兔賀歲名家揮毫贈春聯」活動，邀請王佳以、莊連棚、鄭承旻、柯伯彥、巫忠義、林榮富、吳宏禧、簡豐益、劉秀琴、李重嶢等10位書法家現場揮毫。

活動當天將舉行開筆儀式，與葫蘆墩文化中心主任郭恬氳書寫「喜兔迎祥毫墨賀慶樂新春」吉祥語，迎接喜樂平安的一年。郭恬氳表示，農曆春節前夕迎春納福，除舊佈新，增添翰濡氣息；揮毫贈春聯活動，民眾可依喜好於7字對聯或書畫斗方擇一索取。

除了揮毫贈春聯活動外，1月7日起至2月5日止，中心大廳規畫「玉兔迎春喜連來裝置藝術展」，結合銀柳、擎天鳳梨、蝴蝶蘭、荷葉、毛線、燈籠雲等多種新年常見花材，打造出迎賓小花園、織夢花牆及玉兔燈雲拜年區，表達喜迎新春的年慶氛圍。

葫蘆墩文化中心指出，春節期間除夕至初3休館，初4及初5開館發放限量兔年小福袋，各場館分別展出光陰故事—邱巧妮水彩創作個展、春暖花開-台中市華藝女子畫會聯展、台灣硘響─沙鹿‧大甲東陶瓷精品展、溪畔-許世彬油畫個展及復興崗書畫會會員聯展等，歡迎民眾前來走春領福袋、看畫展、過好年。