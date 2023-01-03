劉翁返家時，其太太已在家門外焦急等待，一見員警安全護送老伴平安歸來，總算鬆了一口氣。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大肚區90歲劉姓老翁日前前往住家附近郵局辦事，卻忘記回家的路，隻身行走至離家5公里外的產業道路，停於路邊茫然失措，幸熱心民眾協助報警；劉翁僅記得他住在大肚頂街里，卻怎麼也想不起詳細地址，員警機智靠「視訊」，聯絡上頂街里長，助劉翁順利返家。

經了解，劉翁在郵局辦事結束後，於返家途中，突然迷失方向，不知不覺走到離家5公里遠的產業道路上，台中市警察局烏日分局追分派出所巡佐莊振益獲報到場後發現，劉翁身上並無攜帶證件，劉翁向莊姓巡佐表示，載他前往萬興宮周邊便會想起住址，未料繞了一會兒，仍然想不起來。

莊姓巡佐靈機一動，利用通訊軟體的「視訊」功能向頂街里長陳武徹確認劉翁是否為頂街里民，里長一眼就認出劉翁，並告知劉翁住處，順利地將劉翁平安送返家；劉翁返家時，其太太已在家門外焦急等待，一見員警安全護送老伴平安歸來，總算鬆了一口氣，非常感謝員警、里長及民眾的熱心協助。

烏日警察分局呼籲，台灣已逐步邁入老年化社會，老人走失情形時有所聞，提醒家屬應多加留心，避免讓其獨自出門亦可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是配掛防走失的愛心手鍊，以防意外走失時可供聯繫。