直播主連千毅去年與助理鬧翻，連千毅在「蘭庭精品」臉書粉專批評，網美前助理翁寧寧涉嫌以每次12萬價格從事性交易，並批評對方行為不檢、傷風敗俗，因此將舉報警方偵辦，與對方劃清界線，翁女事後不滿提告妨害名譽、違反個資法等，新北地檢署近期偵結，諭知連千毅不起訴處分。

連千毅去年8月13日曾在臉書發文指出，檢警偵查單位曾將媒介色情集團的經紀人、雞頭逮捕歸案，發現有仲介介紹翁女接案，造成他公司困擾，連男在貼文還指出，網美整天吃米其林餐廳、住豪華飯店、曬名錶和名車，卻沒有一份正當的工作以及收入，明眼人都知道這是用皮肉換來的。

連男也強調，他決定舉報警方，一同施與霹靂手段 ，絕不寬貸，也與翁女劃清界線。翁女不滿，依公然侮辱罪、加重誹謗罪、違反個資法，提出告訴，她指控，連男指控她妨害風化、傷風敗俗，甚至張貼她的照片、銀行帳戶內頁，貶損她的名譽。

連男到案後坦承有發表上述言論，但強調沒有妨害名譽的犯行，連千毅強調，他去年6月中旬發現翁女存摺有多筆不明款項匯入，他便用手機拍下，詢問對方是否有從事不法行為，經過追查才透過友人發現翁女有從事性交易，至於個資部分則有用馬賽克遮蔽。

檢方指出，偵查期間曾傳喚翁女，但翁女未到庭說明，也未提出足夠證據，因此難以認定連男有妨害名譽的犯意，難以用翁女片面指控，認定事實，且連男張貼的存摺照片沒有含有個資法保障的個資，因此認定連男犯罪嫌疑不足，做不起訴處分。