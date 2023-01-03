年輕時就喜愛廚藝，有多年「辦桌」經驗的美珠阿嬤，在丈夫過世後一度停止烹飪美味佳餚，日前在朋友鼓勵下參加勞動力發展署中彰投分署「委外職前訓練課程」，重拾勺子，在麵食老師教導下，開始製作符合現代人需求的健康米食，近日團購訂單已經排到春節檔期，讓她在忙碌中傳承幸福好滋味。

年近7旬的美珠阿嬤，在丈夫過世後就獨居彰化，朋友知道她喜歡廚藝，便邀約她參加「委外職前訓練課程」，在中式麵食老師的個別指導下，原本就是烹飪好手的美珠阿嬤重新調整揉麵手法及麵糰比例，並學習烹調三高飲食與符合銀髮族的菜單設計，烹煮兼具健康概念與美好口味的米食產品。

在訓練單位協助下，美珠阿嬤開始參加市集展售、嘗試團購接單，她製作的正港古早味蘿蔔糕、芋頭糕都受到市場青睞，生活一下子變得忙碌，也重拾目標，現在有時間還會到社區長照據點擔任指導員，分享古早味點心的製作方法。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，分署每年開辦超過百堂的委外職前訓練課程，類型涵蓋智慧機械、室內設計、餐飲烘焙及電商行銷等，每年有超過2000名結訓學員，他們創造了許多像美珠阿嬤這樣的勵志故事；今年分署也規畫近150個委外職前訓練班次，提供超過3000個訓練崗位，有意就業、轉職的民眾可善加利用。