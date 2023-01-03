一輛白色自小客停放於在跨年夜停放在內坑路路邊，未料，遭後方1輛黑色自小客車突然高速追撞，導致白車被「擊落」摔下邊坡，肇事駕駛卻倒車逃離現場。警方掌握，車輛是1名陳姓男子為主要駕駛人，昨天到案供稱，把車借給不知名友人開，但警方研判是推諉之詞，先依法開單告發。

監視器拍下，何姓駕駛在跨年夜將白色自小客停放於大寮區內坑路路邊，沒想到約8點多，後方1輛黑色自小客車突然高速從後方追撞，導致白車整輛被「擊落」摔下邊坡，還卡在下方的排水溝裡。

但黑車駕駛闖禍後不但沒有下車，甚至還倒車加速駛離開現場，白車車主一看到車莫名被撞全傻了眼，好在無人受傷，但也將路口監視器PO上網，請求大家提供不同角度監視器來找車。網友也紛紛留言：「太誇張了，一定要抓到！」、「你的車幫他擋下了、不然下去的應該是他了⋯」

警方後續也鎖定車輛，通知車主到案說明，並掌握車輛是1名陳姓男子為主要駕駛人，他於昨日晚間到案說明，他稱車子是借給不知名友人開，也不知道對方聯繫方式，但做完筆錄又改變說法，警方研判是推諉之詞，先依《道路交通管理處罰條例》62條1項規定開單告發，後續仍要繼續調查。