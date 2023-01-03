花蓮明義國小4年級的牛駿彬（左四）與慈大附小6年級的王語菲（右四），首次參加韓國國際技能人大賽翻糖蛋糕裝飾組，分別以小王子及城堡勇奪金牌及銀牌，縣長徐榛蔚（右三）今約見2名學生，讚許他們的精湛表現。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮學子出類拔萃！就讀明義國小4年級的牛駿彬與慈大附小6年級的王語菲，首次參加韓國國際技能人大賽，在翻糖蛋糕裝飾組項目中脫穎而出，分別勇奪金牌及銀牌，實屬不易，縣長徐榛蔚今約見2名得獎學生，讚許他們的精湛表現。

「2022 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」為韓國技能人協會（Korea’s Talented Person Association）、韓國文化體育觀光部及釜山市政廳等單位共同舉辦，比賽項目包含翻糖蛋糕、藝術麵包、造型蛋糕等17項，吸引韓國、荷蘭、澳洲、臺灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南等國家好手參賽。

花蓮明義國小4年級學生牛駿彬及慈大附小6年級學生王語菲在翻糖蛋糕指導老師黃湘涵帶領下，3人分別投入翻糖蛋糕裝飾組青少年組及成人組的競賽，均獲得佳績，其中，黃湘涵奪下成人組金牌，初次參賽的牛駿彬與王語菲，則分別拿下青少年組金牌與銀牌。

縣長徐榛蔚今約見牛駿彬、王語菲、黃湘涵與明義國小校長吳惠貞、慈大附小主任蘇秋碧等人，肯定黃的用心付出與孩子們的精湛表現，並勉勵牛與王兩人要持續努力，不斷精進。

黃湘涵分享參賽過程時說，翻糖蛋糕在國內的參賽者幾乎是大專院校的學生或社會人士，很少有學童參加，為培養孩子們手感，事前有培訓他們考取黏土證照，並於暑假期間進行密集訓練，希望孩子能做出自己心目中想要的樣子。

她說，練習使用的素材都採國際賽事規格，在成本高昂且須高壓的練習環境下，2位學生均兢兢業業投入練習，且疫情影響，此次賽事採線上比賽，在製作過程必須錄影及拍照，並將實體作品的照片傳送到韓國主辦賽事的單位，由於孩子們具有對創作想法的特色，作品不僅獲得評審青睞，得獎更實至名歸。

牛駿彬的參賽作品是小王子，繪有太陽、月亮及星星，由於父親在空軍服役，他還特地捏了一架飛機；王語菲的作品則是一座城堡，城堡頂端住有一隻可愛熊寶寶；2人非常開心能夠得獎，希望未來能再度參賽。