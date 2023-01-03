許多在外打拚的遊子都會在農曆過年回家團聚，不過一名女研究生表示，每次返鄉她就覺得很頭痛，因為全家只有她一個人可憐兮兮地睡地板，除了會因此感冒外，狹小的空間難以翻身，睡醒後常發現身體撞出莫名瘀青。貼文曝光後，許多網友提供建議，其中最多人提到假裝確診，笑說：「他們會拜託你別回去」。

原PO在PTT WomenTalk板以「怎樣才能過年不回家」為題發文抱怨，因為家裡情況複雜，她每次回家只能在房間的角落鋪薄床墊睡覺，常因此感冒，且床墊擺放的周邊有衣櫃和鐵架，不只翻身困難，還會不小心撞到導致全身多處瘀青，睡醒還得幫忙做家事，一點私人的時間、空間也沒有。

即便原PO曾和家人反應過這樣的情況，但大家卻不理不睬，讓她心寒地說：「全家只有我睡地板，這樣算家人嗎？」時至今日，原PO又接到家人來電提醒，過年一定要回家，「雖然對方是想念我，但是我在家真是太辛苦了」，因此她發文請益，有沒有好的理由能不回家過年？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「直接說會回去，只是睡覺住旅館」、「如果是當天來回呢，回家看看家人也好」、「我會直接說：回家只能睡地板就不回去了」、「要準備口試，改天再回去」。

此外，許多網友異口同聲建議，謊稱確診就一定可以不用回家，「就確診啦！剛好隔離7天」、「確診隔離+1」、「確診這理由不錯」、「技術性確診」、「確診，他們應該會拜託你別回去」。