今年春節連假長達10天，高速公路局表示大年初三（1月24日）、初四（1月25日）是北返尖峰日，預估中午過後將塞爆，國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段甚至可能塞至隔日凌晨；建議北返民眾上午出發，或延後至初七、初八假期尾聲再上路。

今年春節高公局規劃高乘載，乘坐3人以上的小客車才能進入高速公路。管制時段與路段包括：1月25日大年初四13至18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道的北向入口匝道；1月24日至29日大年初三至初八每日15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道，管制結束時間視交通狀況機動調整。

另1月24日大年初三、1月25日大年初四是北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發，或利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。

此外高公局建議春節連假期間「好走」時段包括：

●西部國道部分：

1月22日至24日大年初一至初三，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

1月24日至1月26日大年初三至初五，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。

●國5部分：

1月22日至24日大年初一至初三，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

1月24日至29日大年初三至初八，北向用路人建議上午9時前出發。