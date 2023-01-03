去年11月深夜高雄大寮88快速道路橋下爆發街頭追車駁火事件，兩派人馬在KTV互看不順眼、相約談判，沈姓男子取得李姓大哥同意，帶多名小弟和衝鋒槍、手槍赴約，在街頭遇到敵對陣營車輛，直接掃射20槍，釀1死1傷慘劇。高雄地檢署依殺人罪、槍砲彈藥管制條例起訴8人，李男因故意裝傻、遭檢方認定態度不佳、具體求刑15年。

檢警查出，沈男去年11月與侯男等人在鳳山區一家KTV發生糾紛，沈男隨後到李男租屋處訴苦，決定要與侯男等人談判。李男通訊群組「新草衙」傳訊「集合」，林男看到訊息後隨即發布集合令，還帶小弟準備非制式衝鋒槍、制式MP5K衝鋒槍、仿GLOCK手槍、COBRA制式手槍、TAURUS手槍及制式GLOCK廠牌手槍，準備開車前往談判。

沈男等人分乘3輛車飛速出發，行經大寮88快速道路橋下時，看見2輛車停在橋下等紅燈，發現是敵對陣營的車輛，立即以強大火力掃射，其中白色BMW被開4槍，27歲侯姓駕駛頭頸部中彈，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客嚇得趕緊逃下車，受輕挫傷。另一輛白色的轎車遭射中11槍，則往前開了約300公尺後停在路旁，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，自行就醫。

案發現場附近工廠鐵門上也有多處彈孔，警方查出，3輛車都是權利車，案發後逃逸無蹤。警方半天後在台東草埔隧道逮到人，將5名涉案嫌犯帶回高雄。警方還陸續在台東成功鎮山區及屏東東港各找到1輛遭遺棄犯案車輛。警方另在南迴公路草埔隧道前攔捕到逃逸的5嫌，林男見同夥陸續落網，隔天也帶著6把槍枝投案，負責接應的胡姓男子也主動投案。

檢方痛批，沈男一夥人無視街頭工廠、洗衣店、小吃店林立，就隨意開火掃射，行為囂張。案發後大哥李男還裝傻、故作不知情，偵結後依殺人、槍砲、藏匿人犯等罪將8人起訴，針對李男特別向法院具體求刑15年。