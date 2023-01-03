戀愛中有不少女孩子都喜歡撒嬌，希望獲得男友寵愛，但其實撒嬌不是女人的專利，不少男人也喜歡透過撒嬌展現愛意，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女男、天蠍男、雙子男、水瓶男對於喜歡的女生，會用自己的方式來表示愛意，並願意為對方付出一切。

▍處女男

處女男自我要求高，對於喜歡的女生，他們會有種犯賤的個性，願意付出一切去追求，即使對方冷漠，他們還是會賴皮貼著，容易見樹不見林的處女男，認準了一件事，就會一身跳入，無論怎麼對待他們，他們都會傻傻的認為是在為他們好。

▍天蠍男

雖然天蠍男給人一種冷酷、有城府的感覺，不過他們對喜歡的女生卻很熱情，專注而投入，撒嬌都可以，如果女友是屬於原本市場行情很好的，他們更是會完全的聽從，怎麼樣都要把對方黏在身邊。

▍雙子男

雙子男就像一個長不大的男生，好動、活潑、話多，對所有新鮮的東西都感興趣，一旦有了目標，他們會悄悄摸索對方喜歡和討厭什麼，被雙子男喜歡的女孩，會被他們寵愛著，只要是女孩喜歡的，都會為對方做。

▍水瓶男

特立獨行的水瓶男，容易一見鍾情愛上一個人，在他們的慧眼下，對方一定是特別的，相信自己的判斷能力，對於女朋友說的，大都會無條件服從，即使像個小跟班，也不會感到尷尬，當女朋友提出的要求感到為難時，水瓶座就會採取撒嬌攻勢，來求對方心軟讓步。