疫情回溫，台北市副市長李四川今天上午針對春節防疫議題召開防疫會議，盤點防疫物資，李在會中關切北市疫苗接種率70％偏低，指示相關單位呼籲民眾施打疫苗，另也擔心搶藥問題，希望相關單位加強宣導，不是只有普拿疼一種藥，北市則估計17日過年前將是疫情高峰。

市府發言人羅旺哲轉述，李四川在會中關切，北市針對這波疫情高峰如何應對，春節期間確診如何準備，北市過去處理蠻有經驗，沒有太大問題。聯合醫院總院長璩大成則預估疫情落在春節期間，1月17日開始是春節疫情最高峰，持續到1月底。

羅旺哲說，李四川詢問急診室門診量能、醫療物資、疫苗是否充足，醫護人員如何排班、藥局是否有開、民眾取藥問題及救護車量能等。

衛生局盤點，目前口服藥有3到4周庫存，家用快篩有5個月庫存，口罩、防護衣等防護裝備則有3到6個月庫存，截至去年12月31日，有572張專責病床，空床率49.3％。衛生局也允諾，將春節期間營業診所、藥局列清單，提供民眾參考。

消防局則備有45的分隊，65輛救護車執行防疫勤務，若有需要可擴大量能到92輛，執勤人數至少40％，比照過去春節執勤人數。

李四川在會中同時也發現，很多人來北市打疫苗，但戶籍不在台北，台北市民打疫苗反而沒那麼踴躍，還有努力空間。

依照戶籍地統計，截至去年12月30止，北市疫苗第4劑追加劑接種率為70.8％，為六都之末，新北72.9％、桃園72.1％、台中72.1％、台南72.7％、高雄74.2％。

另外，羅旺哲說，李四川關心退燒藥議題，日前爆出對岸搶購普拿疼，盼衛生局加強宣導，衛生局則回覆，先前抽查10家藥妝店，供應量沒有問題，請藥局跟藥妝店的藥師推薦其他藥品，架上有10幾種退燒藥、止痛藥，不一定要普拿疼，並勸導民眾不要買大量的藥，避免引起恐慌，春節之前會先準備好

羅旺哲也說，李四川特別提到，春節期間民眾習慣拜廟，會有人群聚集，希望民政局聯繫溝通，請宮廟宣導盡量戴口罩。

衛生局預計17日召開記者會說明春節防疫，李四川要求19日春節開始前，如有必要，應再加開記者會。羅旺哲說，過年返台人潮多，讓各單位心裡有個底，即將如臨大敵、先做好準備，未來視情況開防疫會議。