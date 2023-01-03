電影版《想見你》上周五正式上映後，票房狂飆，台北票房首周落在1224萬台幣左右，而全台則是突破4746萬台幣，順利收下新片票房冠軍寶座。主演柯佳嬿、許光漢也將履行立下的2023萬票房公約，宣布於7日南下台南三井Outlet，劇組超寵粉帶鳳南小隊重返起點，發送500杯「全糖甜心」珍珠奶茶。

柯佳嬿說：「我們要回到台南發送『全糖甜心珍奶』！等不及想見你們，想好好的感謝粉絲、觀眾。」許光漢則表示：「真的非常感謝所有觀眾朋友的支持，歡迎帶你的全糖甜心一起去看電影、也帶他或她在台南相見吧！」施柏宇也說：「想感謝你們、想見你們。」

因拍攝電影版《想見你》，全員重回影集版拍攝場景，台南小公園、32唱片行等，甚至帶動台南觀光熱潮，對於演員、劇組而言是充滿回憶的地方，因再次重返台南拍攝柯佳嬿表示：「回台南就像回家一樣，那裡有好多美好的回憶。」許光漢也表示：「當時我們3個人大概兩個月都是一起行動，也變得更熱絡會互相鬥嘴。」

施柏宇更分享：「那個時候，我因為跟兩位前輩演戲，有點緊張，但是他們卻不辭辛勞的幫我對劇本、對戲，也會讓我在片場不那麼緊張，因拍攝電影重新回到台南真的很開心，更開心的是有機會再與姊（柯佳嬿）、哥（許光漢）合作。」