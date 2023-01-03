美股周一休市。人民幣周二匯價飆高，來到約6.88逾4個月新高，推進港股向上。

周二香港恆生指數收盤上漲363.88點或1.84%，為20145.29點，創近4個月新高，午後指數並穩定在2萬點之上。國企股(H股)升129.04點或1.92%，為6833.98點。

上周六公布的官方數據顯示，中國11月的製造業PMI出現近三年最大程度的萎縮。

投資人仍關注中國疫情發展，並權衡開放的利弊。凱投宏觀的分析師警告，中國正進入最危險的幾周，由於官方沒有採取任何降低疫情傳播的措施，春節期間的大規模人口移動，此前沒有疫情的地方將很快地出現。

汽車股上漲4.3%，為表現最好的板塊。電動車概念股齊漲，比亞迪升4.7%，蔚來升2.2%，這兩家公司都公布12月交車的佳績；小鵬升7.8%，吉利汽車升4.0%。

澳門宣布跨年旅客創10月1日以來新高，賭場股上揚，永利澳門升6.2%，美高梅中國升13%。

鴻騰精密升1.5%，報2.08港元；該公司以1.8億歐元收購德國車用零件廠Prettl，布局電動車元件。