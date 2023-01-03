啟英高中資料處理科3年級學生李忠誠（中）以高職生身分，透過希望入學管道錄取台大會計系。（呂筱蟬攝）

桃園市啟英高中資料處理科高三學生李忠誠，全家靠父親當貨車司機薪水維持一家7口家計，國中畢業時選讀啟英獲24萬元獎學金，不僅做為自己的學費也幫忙減緩家中經濟負擔，高職3年他維持班上第1名，今年更靠台大希望入學管道錄取台大會計系，成為罕見職業類科破格錄取成為台大的學生，他期許自己盡早考取會計師證照，還要盡己所能輔導其他弱勢學童課業。

李忠誠上有2個哥哥下有1個弟弟，阿嬤罹患帕金森氏症及中風，媽媽為了照顧家人辭去工作，全家都靠爸爸的薪水及低收扶助金生活。李忠誠說，國中畢業時原本想念離家近的普通高中，考量到家裡經濟因素，且哥哥也就讀啟英高中，所以選讀啟英的資料處理科，雖然家中無法提供經費讓他補習或像其他同學一樣參加夏令營，就自己上網加入免費的自學課程或線上各式大學體驗課程，生活同樣可以多采多姿。

112學年度台大僅提供50個入學希望入學名額，李忠誠在眾多競爭者中脫穎而出錄取台大會計系，導師鍾敏鈴說，李忠誠不僅課業不需要父母、老師擔心，且有強大的自學能力，在會計、經濟專業領域有所發揮，因為維持班上第一名，他還會主動擔任同學的小老師，也參加全國會計資訊技藝競賽，扎實的會計專業以及比賽經驗，成為他搶進台大會計系最關鍵的因素。

李忠誠也說，雖然家庭經濟不寬裕，但父母給他很自由的發展空間，進入大學後的目標，除希望儘快考取會計師執照，也期盼自己能早能幫忙減輕家中的經濟負擔，有能力之虞也希望利用空閒時間，能幫助其他弱勢替沒錢補習的孩童輔導課業，也希望有更多弱勢家庭小孩能夠靠著自我學習成功翻身。