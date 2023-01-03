國4豐潭段工程完工照片(高公局提供)

高公局近年積極推動2條東西向國道延伸，包括國道2號向西延伸銜接台15線（國2甲線）與國道4號向東延伸銜接台74線，目前正辦理通車勘驗與驗收作業，預計農曆年前通車啟用。

高公局副局長廖肇昌表示，為因應桃園機場日益增加的客運量，高公局已於去年11月20日先行將國2機場端主線由原來雙向4車道拓寬為6車道。為進一步紓解大園地區交通，預計本月9日下午3點提前通車啟用新完成的國2甲線，未來民眾可經由國道2號直接銜接台15線上下國道，不必再繞行大園市區，除了滿足未來桃園航空城長期的交通需求外，也加速促進地方產業發展與繁榮。

另全長11公里的國4豐潭段是串連大台中環狀高快速路網的「最後一哩路」，沿線3座隧道歷經29個月遺址搶救，隧道施工人員24小時輪班全力趕工，將於本月16日下午3點全線通車。

廖肇昌表示，國4豐潭段通車後可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道1號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段日益嚴重的塞車情形，亦提供台中都會區東側山城便捷的交通運輸服務，帶動台中都會區全面發展。