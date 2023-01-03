日前主持台北跨年晚會創下收視新高的Lulu黃路梓茵，才剛結束跨年活動3日便以粉橘色亮麗套裝，俏麗出席Gucci兔年主題限定系列新品發表記者會，直呼今天「整套看起來很有活力，TA 從7歲到70歲都可以攻佔，很適合走春。」對於穿搭十分重視的她，就連短暫出門買東西都會精心搭配，走春自然也絕對要夠搶眼，「而且每年走春都會有個勁敵，就是我媽！」她更自曝有「大雅市場之花」稱號的媽媽，還經常假藉整理衣櫃的名號，順帶帶走幾件喜歡的單品，「這次活動我想如果我媽看到，卻沒有帶個禮物給他她應該會記恨很久，所以剛剛就已經先看幾個適合的。」言談之間感受到母女間的好感情。

今年仍舊單身的她，對於招桃花的方法也有一套準則，「其實我覺得招桃花的方式，不要一直去想他，就把自己的打扮成桃花就好。」此次活動上Lulu一共演繹兩套造型，其中首造型是以粉橘拼色外套和青春洋溢的橘色棉質短裙造型亮相，「其實就是要讓人看起來有元氣，別人看起來有水、有眼緣，應該就會有桃花。」同時也透露自己在看對象時，穿搭風格也會是觀察重點，而敢穿正色的人也會讓他多看幾眼，「因為其實敢穿正色的人通常都很有想法、有自信。」會帶給人很有氣勢、很有能量的正面印象。

Gucci Horsebit 1955新年系列迷你包，10萬9100元。（Gucci提供）

此次兔年主題限定系列整體設計多選用俏皮精緻的兔兔意象，全系列包含男女服飾、包款、鞋子、配飾、珠寶鐘錶等，單品品項繁複多樣，但整體可劃分為普普風、塗鴉風、花卉風三大風格，本季主角兔兔用編織、刺繡的手法呈現於各個單品上，配件方面有絲巾、髮飾，至於包款方面品牌經典有手繪條紋Gucci Diana、還有經典Horsebit 1955肩背包換上撞色新裝，讓全系列單品更加豐富。

Gucci新年系列印花撞色手提硬箱，17萬3600元。（Gucci提供）

Gucci新年系列中型後背包，10萬800元。（Gucci提供）

Gucci新年系列愛心GG帶鑽髮夾，2萬200元。（Gucci提供）