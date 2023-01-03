新北市連續6年榮獲行政院全國性平考核第一名，新北市副市長劉和然3日下午表揚榮獲績優獎淡水、金山、新店三區公所；以及獲得進步獎的林口、八里和三峽等，感謝大家將性平融入生活中，共同實踐「性平好生活」願景。

劉和然在頒獎前有感而發，他說以前母親總是最後一個上餐桌，如果有客人來，他和4個妹妹更不能上餐桌，他就躲到廚房，母親會偷偷的先給他一碗，但當時年代確是如此，父親男性為一家之主。

劉和然說，性平觀念隨時代演變，但還是要大力推動，落實聯合國SDGs目標5「實現性別平等，並賦予婦女權力」。他現在自己家庭，太太沒上餐桌，他絕對不敢上桌；兒子很聽姐姐的話，家中做主的反倒是女兒。

劉和然表示，侯市長非常重視性平，不僅以行動支持女性首長超過3分之1，還推動性平廁所、月經平權等，29區公所從陪伴、培力、深耕到生根，希望各區長以身作則，推動性平工作「陪根計畫」，鼓勵各區結合在地特色發想性平亮點方案。

獲績優獎的淡水區公所，以淡水女學堂為背景規劃「淡水女路」，培訓在地女性成為導覽員，為中年婦女創造二度就業的機會；金山區公所結合在地焢窯地瓜文化季舉辦「性平焢窯」，利用焢窯等待的過程，宣導破除焢窯是男生粗活刻板印象；新店區公所則推動「暖男養成記」，男性也可以體驗做菜等系列活動，落實家務分工。

社會局長張錦麗表示，新北市女性勞參率在25歲到29歲間達最高的93.7％，與男性僅差距9.3％，但部分女性會因結婚生子或家庭照顧需求而退出職場，導致女性勞參率在30歲之後一路下滑，45歲至64歲間僅剩49.9％，和男性差距拉大到26.1％。為了增加中高齡女性再度投入職場，新北市推動「淡水女路」，培訓在地女性成為導覽員，鼓勵二度就業。

張錦麗說，新北市自109年起推動區公所性平工作陪根計畫，29區公所已陸續推動189項性平亮點方案，非常感謝各區公所在協助防疫工作之餘，仍不遺餘力持續推動性平業務，將性平的觀念帶入民眾生活中。