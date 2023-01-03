大陸國務院聯防聯控機制於今天（1月3日）下午召開新聞發佈會，大陸國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，中方疫情防控工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」。
米鋒表示，疫情發生以來，在各級醫療救治實踐中，中方始終堅持中西醫結合、中西藥並重，充分發揮中醫藥特色優勢，篩選出「三藥三方」等臨床有效方藥，對提高治癒率、降低重症率和病亡率、促進患者早日康復發揮了重要作用。
米鋒表示，當前，中方疫情防控工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」，農村是做好疫情防控和醫療服務保障的重點地區，老年人、孕產婦、兒童、慢性基礎性疾病患者是健康服務的重點人群。要抓好農村地區防疫體系運轉、藥品供應、重症治療、老人兒童防護等工作，加強日常健康服務，突出重點人群管理，提供分級分類醫療衛生服務，特別是要發揮好中醫藥的作用。
米鋒表示，要堅持辨證施治，合理選用對症藥物；加強用藥指導，做好跟蹤隨訪，保障用藥安全。
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