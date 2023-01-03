台20線南橫公路鬼斧神工的美景，在有條件開放後吸引大批遊客朝聖，許多駕駛人因此違規臨停。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東報導）

台20線南橫公路鬼斧神工的美景，在有條件開放後吸引大批遊客朝聖，許多駕駛人因此違規臨停。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東報導）

台20線南橫公路鬼斧神工的美景，在有條件開放後吸引大批遊客朝聖，許多駕駛人因此違規臨停。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東報導）

網路近日瘋傳1段影片，台東南橫公路向陽管制口髮夾彎遭車輛違停，路過車輛提醒「不要停轉角」，違規駕駛回嗆「這是白線耶！」。台東警分局關山分局提醒用路人切勿在彎道停車，違者可依「道路交通管理處罰條例」處最高1200元罰鍰，關山分局強調會加強疏導及取締。

畫面上1輛銀白色轎車違規停放在U型彎道轉彎口內側，因該處具有坡度，又屬視線死角，路過車輛好心提醒「不要停在轉角」，但轎車駕駛自認沒有違規，他認為畫設白線處就是可以停車的地方。

關山警分局交通組長張淵瑜呼籲，台20線畫設紅線部分絕不可停車，畫設白線部分，依「道路交通管理處罰條例」56條1項2款規定「在設有彎道標誌路段停車」，違者可處600至1200元以下罰鍰。為了大眾行車安全，切勿在彎道停車，以避免意外事故發生，近期將加強疏導及取締勤務，以防事故發生。

台20線南橫公路全線在工程人員歷經13年的修整下，終於自去年5月1日「有條件通車」，鬼斧神工的峽谷及自然美景，吸引大批國內遊客前往朝聖，但因路幅較小且彎路較多，有許多遊客因要拍照而臨停，此舉不僅影響車流，也可能造成意外事故的發生。