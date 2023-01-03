中國急速解封導致國內疫情噴發引起全球關注，而在世界另一端也不平靜，具有高度免疫逃脫能力的Omicron XBB.1.5亞變種病毒已經快速成為美國的主流新冠病毒株。

根據美國疾病控制與預防中心上周五公布的數據，XBB.1.5目前約占全美新增病例約41%，過去一周的流行率幾乎增加了1倍。截至12月24日，XBB.1.5的感染占比每周都以一倍以上的速度急升。

去年8月，XBB變異株最早在印度被發現，很快便成印度的主流新冠病毒株，在傳入新加坡後也是如此。後來XBB變異株又演變出一個亞變種家族，其中包括XBB.1和XBB.1.5。

科學家和公衛官員已經密切監測XBB亞變種家族好幾個月，因為它們具有許多突變，可能使新冠疫苗、包括針對Omicron變種病毒的加強劑效力減低，進而造成更多的突破性感染。

即將卸任的白宮首席醫療顧問佛奇博士（Anthony Fauci）去年11月在記者會上曾警告，XBB亞變種將大幅降低加強針預防感染的保護力，「你或許可期待有一些保護力，但不是最佳的保護力」。

不過，佛奇也表示，新加坡的情況讓人振奮，雖然其XBB亞變種病毒的感染激增，但住院率並未以同樣的速度攀升。

約翰·霍普金斯大學病毒學家Andrew Pekosz表示，XBB.1.5和其他家族成員不同，因為它有一個額外的突變，所以更容易與人類細胞結合。他表示，XBB.1.5再加上年底的假期出行，可能導緻美國的病例增加，但他表示加強針似乎能預防重症。

美國衛生官員已一再呼籲年長者務必接種最新的疫苗，並在出現突破性感染時接受抗病毒藥物Paxlovid治療。