《浮圖緣》昨天播出迎來男女第一場吻戲。（愛奇藝國際站提供）

《浮圖緣》王鶴棣、陳鈺琪感情戲開始發展。（愛奇藝國際站提供）

王鶴棣門外偷看陳鈺琪。（愛奇藝國際站提供）

何潤東《浮圖緣》劇中性情大變黑化發瘋砍殺刺客。（愛奇藝國際站提供）

何潤東《浮圖緣》中飾演逐漸因權力扭曲的皇帝慕容高鞏。（愛奇藝國際站提供）

陳鈺琪飾演前帝才人步音樓。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站正熱播由王鶴棣、陳鈺琪主演陸劇《浮圖緣》，該劇講述假太監肖鐸與宮中前皇帝的才人勇敢地反抗命運和封建禮教，互相扶持的故事，輕鬆喜劇風格受觀眾喜愛，開播7天在知名影視評分網站豆瓣開出7.3分好成績，上線以來更霸佔愛奇藝國際站戲劇類每日流量第一名。隨著劇情發展，男女主角王鶴棣與陳鈺琪開始曖昧推拉、感情升溫，2日播出15、16集，兩人豁出去，擺脫宮中掌印跟太妃身分，趁睡著時偷吻彼此，讓該劇熱度值直接飆破9000，微博話題「浮圖緣這兩集封神」更登上熱搜榜，引起熱議。

除了男女主感情戲引關注，飾演偏執皇帝慕容高鞏的何潤東，本來是草包王爺卻陰錯陽差當上皇帝，逐漸貪戀起權力，偏偏遇上心愛的女人根本不理自己，導致他內心更加扭曲，從前期飽受欺凌到黑化爆發，前後劇情中有很大的反差。其中一場戲，他和陳鈺琪飾演的步音樓逛街時出現一個刺客，他馬上出來保護步音樓，瘋狂用劍砍向刺客，並喊「只有朕可以保護你」，瘋狂模樣讓人難忘。何潤東表示，這個角色很孬，他在詮釋角色時設計了駝背、圓潤等特點，希望給人感覺像是一個不運動不出門的人，劇中形象與戲外陽剛硬漢的他有巨大不同，讓觀眾感受到他的用心。

王鶴棣在先前直播中也談到自己與何潤東的互動趣事，第一次見面，何潤東就邀請他到家中吃牛排喝紅酒，結果王鶴棣就喝掛在他家。何潤東的經典角色《風雲》步驚雲、《三國》呂布都很深入人心，兩人拍攝第一次對手戲時，王鶴棣深刻感受到何潤東的強大氣場，讓在劇中要扮演大權在握的掌印、目中無人的王鶴棣表示，自己當時真的很緊張。

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