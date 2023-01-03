搶攻蔬食商機，和億生活集團代理引進來台的香港米其林一星港點專賣店「添好運」，新推出5道蔬食點心，每份售價128元起。另添好運並搶進台南府城開出第14家連鎖門市，預計1月14日開幕，並推出台南人用餐95折優惠，6,000份餐點免費贈送，指定飲品買一贈一優惠。

迎接兔年到來，添好運自即日起推出應景新年限定新品「好運兔兔包」，內餡選用主廚特調香氣濃郁的愛文芒果醬加波霸珍珠，香甜有咀嚼口感，蓬鬆圓潤金黃外皮上烙印3款可愛討喜的好運兔圖樣充滿童趣，新春添好運原價每份158元，消費任一餐點加購優惠價138元。歲末年終享用美食需求大增，香港米其林一星「添好運」自即日推出春節限定「錢兔似錦好運6人套餐」4,468元，套餐包含二盒伴手禮核桃酥，春節聚餐、好運伴手禮一次滿足，數量有限售完為止。

添好運自2014年由『和億生活集團』引進台灣，如今穩坐港式連鎖餐飲第一品牌，2022年逆勢展店開出竹北遠百店、高雄SKM Park店、台中中港店、桃園站前店等四家門店，以及完完板橋遠百店、信義A8店升級改裝，1月14日於台南新天地6樓開出首家台南門市，為添好運在台第14家門市。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，添好運完成六都插旗展店後，店裝升級改裝逐步優化持續進行，此外新興社區型商場、二級城市解封後蓬勃發展，展店計畫不限於大坪數空間，因應區域做相對應差異化，讓消費者除了能品嘗經典米其林美味外，融入在地精神，讓添好運國際餐飲品牌，持續受更多國內外饕客喜愛。

「添好運台南新天地店」全店面積64坪，規劃93客席，整體店裝傳達一致「香港點心．國際品牌」精神，從香港旺角街景到各國家城市的添好運地標，傳遞好運祝福的各國語言文字牆，半包廂式卡座沙發區，導入智能機器人服務，提供消費者兼具隱密性的舒適用餐環境。歡慶台南新天地店盛大開幕，自開幕日起至1月31日，台南民眾持身分證明文件用餐享95折優惠，加入和億生活集團會員，單筆消費滿600元贈XO醬臘味炒飯數位兌換券，限量6,000份，贈完為止，新加入添好運LINE好友官方帳號，加碼贈送指定飲品買一送一等多項新開幕優惠活動，邀請台南人一起揪團饗美食、添好運。

據統計，台灣蔬食人口佔14%，約300萬人，彈性蔬素食人口約42%，超過9百萬人，台灣人蔬食飲食文化接受度高，全球數一數二，除了宗教因素，近年民眾更關注健康、環保低碳、愛護動物等議題，「無肉生活」成為另一潮流食尚態度，添好運觀察，近年消費者主動詢問那些餐點為「素食」或是烹製過程中客製為「蔬食無肉」的頻率較往年更高。

經過六個月的消費者意見收集與研發，添好運即日起推出五道蔬食新品菜餚，包含「蔬蕈蘿蔔糕」、碧綠晶瑩「田園菠菜餃」、「蔬食鬆鬆炒麵」、外酥內嫩「海苔鬆鬆豆腐磚」、「蔬食雪蛋腸」售價每份128元-168元，加上季節有機時蔬、蟲草猴頭菇燉湯及飲料甜品…等，提供蔬食及彈性素食者更多無肉餐點選擇。