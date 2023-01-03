總統蔡英文近期連續宣布多項政策，先是將義務役期延長到一年，接著又在元旦談話表示，會把超徵稅收用在多項補助上；行政院長蘇貞昌今（3）日也提到，「還稅於民」中剩下的1800億元在扣掉必要規劃後，會以「普發現金」的方式與全民共享。但一份最新的民調顯示，有超過8成的民眾不滿意蔡政府2022年的施政表現，另只剩不到10%的人認可蔡英文的執政規劃。

入口網站《Yahoo奇摩》進行網路民調，在「2022年蔡政府的整體施政滿意度」上，台灣民眾對這件事情的看法，截至3日下午4時，已有約13300人投票，有5%的民眾「非常滿意」、有4.7%的民眾「還算滿意」、有9.3%的民眾「不太滿意」、有78.5%的民眾「完全不滿意」、「不知道及沒意見」的民眾則占2.5%，也就是說，對蔡英文2022年執政抱持負面感受的民眾足足有87.8%

另針對「贊成超徵稅收1800億元扣除必要規畫後，普發現金與民共享」議題，大部分的民眾還是表達支持的態度，有53.6%的民眾「非常支持」、有17.7%的民眾「還算贊成」、有9.1%的民眾「不太贊成」、有15.0%的民眾「完全不贊成」，剩下的4.6%為「不知道或沒意見」。

這份民調同時也對「總統元旦談話點名的重點補助，對哪一項比較有感？」進行詢問，重視「擴大租金津貼」的民眾只有3%、關注「加發弱勢補助」的民眾有17%、聚焦在「整合跨縣市公共運輸月票」的民眾僅4.2%、要求「減徵貨物稅」的民眾有9.1%、最多的是側重「補貼油電價」的民眾有23.5%、屬意「協助中小企業升級轉型」則有4.3%，另有高達38.9%民眾的態度是「不知道／沒意見」。