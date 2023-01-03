台南市警察局前秘書室主任莊武能，近日與從事旅遊業的高姓女子傳出不倫戀，還恐嚇竹縣某議員取財案，而本刊調查，莊、高與該議員為舊識，3人都是同個結拜會的好友，而高女原本與議員過從甚密，後又與莊有不正當交往，莊想逼2人分手才要求高傳送恐嚇簡訊，事後還不斷透過媒體放話，控新竹縣警方「像黑衣人」，目前已被台南市警察局長方仰寧下封口令。

本刊調查，高女原是該議員的「紅粉知己」，後又結識莊員，2人也發生不正當男女關係，而莊員不滿高女遊走於高階警官和民意代表之間，要求她與議員「斷乾淨」，高女則數度推阻，莊員心生不滿，逼迫她向議員發送恐嚇簡訊，想藉此讓2人分手。

據悉，莊員知道高女手上握有與議員的私密影片，並以此為危脅傳送勒索訊息，要對方拿1000萬封口費「解決」此事，議員上月28日接獲簡訊後立刻報案，並假意約2人在尖石鄉的深山飯店交易，莊和高信以為真，跨年夜當晚驅車前往，當場被埋伏已久的橫山警分局員警逮捕。

莊員見警方現身還不配合調查，甚至衝撞警車試圖逃逸，橫山員警最終連開8槍逮人，莊員下車後坦承身分，還自稱與新竹縣警察局長楊哲昌很熟，而新竹警秉公偵辦，將他依恐嚇取財罪嫌移送地檢署，檢察官認莊男犯案情節重大聲押，莊和高最終分別以10萬元和2萬元交保。

莊武能事後還透過媒體放話，質疑新竹縣警方「沒有拘票、搜索票」、「像黑衣人」，楊哲昌則霸氣回應，表示莊員已坦承發送恐嚇簡訊，此案證據充足，警方「絕對站得住腳」，並強調執法同仁身著有警察字樣的反光防彈背心，莊絕對能辨別同仁身分，卻駕車朝警方追撞，員警先是對空鳴槍才朝輪胎射擊，莊員的汙衊也讓偵查隊士氣低落、心理影響甚鉅。

而莊員在案發後，口口聲聲說對不起長官方仰寧，實則又透過媒體不斷開砲，楊哲昌和方仰寧已互通電話，雙方共識對此案秉公處理、依法偵辦，方仰寧也已對莊員下封口令，要求他「閉嘴」，別再多說失言並傷害警方士氣。