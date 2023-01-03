香港與大陸即將恢復通關，香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文3日上午在港台節目表示，大陸民眾在農曆新年期間回鄉，或增加人員在不同城市的流動，有機會散播病毒，擔心大陸疫情極有可能在農曆新年期間才達高峰。但他認為，要是大陸沒有發現新的變異病毒株，相信不會對香港構成太大風險。

香港星島網報導，潘烈文表示，香港與大陸即將通關，更多感染個案有機會進入香港，但香港當下每日也有約2萬人感染，只要大陸的病毒株與香港及海外流行的差不多，本地風險也不大，不需太擔心。

潘烈文還指出，目前的重點是採取更好措施控制香港疫情，隨著各地開始與病毒共存，各地也需要有限度放寬限制，開始恢復正常生活。他認為，除非篩選所有入境旅客，否則只針對個別地區旅客施加檢測限制成效不高。

潘烈文表示，大陸近日開始對外公開有關變異株的數據，暫未觀察到異樣，大陸當下流行BF.7及BA.5.2病毒株，在香港和海外也有個案。不過他也承認，外界未能掌握大陸的個案比率、實際感染數字及加強劑疫苗的接種率等。