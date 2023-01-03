許多星二代都繼承父母的高顏值，小S的大女兒、二女兒各具特色，大女兒近期出演影集《聰明鎮》，二女兒則登上時尚雜誌，歐陽龍家的三個女生同樣引起外界關注，歐陽妮妮曾參演影視劇，歐陽娜娜目前在大陸發展，還創立自己的服飾品牌；近年王彩樺的女兒「庭庭」黃于庭亮相，有網友比較她和歐陽家的女兒們，直呼黃于庭完勝。

有網友在PTT貼出王彩樺19歲女兒「庭庭」黃于庭的照片，標題是「王彩樺的女兒顏值是不是屌打歐陽家女兒？」內文中提到黃于庭現在也有跟王彩樺一起拍節目，直誇這個長相是標準偶像的外表，認為顏值勝過歐陽家的3個女兒。貼文引起許多網友討論，有部分網友認為歐陽娜娜外型精緻更勝一籌，不過以整體來說，黃于庭身材火辣，小贏歐陽娜娜。

不少網友直呼：「不錯耶，像年輕版的王彩樺」、「歐陽大輸」、「歐陽家的都漂亮，王彩樺女兒也漂亮」、「漂亮是漂亮，就是台味比較重」、「王彩樺我岳母」、「王彩樺其實也很漂亮啊 只是搞笑讓人忽略顏值」、「歐陽娜娜比較仙吧」、「有年輕豆花妹的感覺」、「吳宗憲三個女兒都比這些二代正」。

王彩樺女兒黃于庭身材火辣。（圖／fn_st_16813 Instagram）

去年年底王彩樺宣布讓19歲的女兒出道，兩人一同主持旅遊節目《媽呀！好好玩》，王彩樺擔任女兒的經紀人，表示希望女兒多放心力在課業上，雖然黃于庭自認不大會演戲，不過王彩樺覺得她聰明有天分，需要上表演課磨練。