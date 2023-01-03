《再見之後》黃姵嘉與楊子儀首次相遇。（華視提供）

《再見之後》杜凱威(張耀仁 飾)與萌寵「木村樹」。（華視提供）

楊銘威假扮黃姵嘉男友。。（華視提供）

華視、公視台語台的台語奇幻愛情劇《再見之後》，首集播出後頗受好評，尤其黃姵嘉的「香腸嘴」情節更被觀眾熱議，楊子儀也直呼：「怕笑場NG太多次，在排練這場戲時，我完全不敢直視姵嘉，現場彷彿在玩憋笑遊戲，包含導演、工作人員，因為只要有一個人笑，全場一定集體爆笑，唯一不能笑的就是姵嘉，因為她嘴巴黏著特效妝。」

《再見之後》首播收視率最高點落在曾楚薇（黃姵嘉 飾）被迫相親飯局，一連串陰錯陽差地荒謬遭遇，吃到起疹子大過敏，嘴唇腫得宛如香腸，被緊急送醫治療，正巧遇上醫師許智然(楊子儀 飾)。回憶拍攝過程，黃姵嘉表示：「為了呈現『香腸嘴』整整畫了３小時的特效妝，拍戲時不能吃喝也無法講話，只能跟子儀用眼神交流，好在子儀當下沒有笑場，不然我就得頂著這個香腸嘴一整天！」

楊子儀則笑說：「這真的是演技大考驗！我當時在鏡外盡量讓自己掏空情緒，當時連導演還有工作人員都強忍笑意，導演一喊卡，大家才瞬間解放大笑，只有姵嘉趕快衝去卸妝！」

另一組受到大家最多討論的還有歡樂夫妻伊正與苗可麗，兩人為了讓女兒黃姵嘉能盡快重新展開戀情，費盡心思安排，為了躲避相親，黃姵嘉找上高中學長楊士修(楊銘威 飾)假扮男友，帶他回家接受伊正與苗可麗的拷問；楊銘威先前在《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演黃姵嘉的小叔，過去也多次演出苗可麗的兒子，這次轉換身分與性格，楊銘威游刃有餘，他笑說：「我跟大家都太熟了，所以每次在排練的時候，總會頻頻笑場，不過正式拍攝，大家都能迅速入戲，一次過關；這次我演出的學長身分，心理層次很多，後面還有大家會意想不到的發展，我認為學長的性格，其實也是我很少發揮的另一面性格。」

劇中曾楚薇的初戀男友杜凱威（張耀仁飾）飼養的狗狗「木村樹」，在劇中活靈活現的萌樣，引起網友誇讚：「牠真的在找尋原來主人張耀仁欸！」、「也太萌了吧！」、「有沒有木村樹的番外篇啊！」製作人與導演笑著回應：「沒想到觀眾對木村樹的反應這麼熱烈，考慮給牠開個頻道，回應大家的熱情。」