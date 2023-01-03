以財經記者出身的知名媒體人陳斐娟，去（2022）年9月初離開主持3年多的節目《這！不是新聞》，傳出因她不滿節目時段遭減半，最後選擇離開電視台；沒想到才過4個月，《這！不是新聞》驚傳要收攤，陳斐娟也在臉書表態，節目在她離開後收視如雪崩，雖然不捨但直言：「商人失算了吧」。

陳斐娟今（3）日下午在臉書發文，得知節目《這！不是新聞》在她離開4個月後傳出要收攤，她無奈地說：「這節目就像我自己的小孩，從發想、孕育、到成長、到發光發熱，一路來，點滴都是心血」，但親生的孩子被後母虐死了。

而陳斐娟也提出，2021年節目曾創下新紀錄，就算在2022年她離開前正值股市低迷的情況，收視率也有平均0.4；不出她所料，在她離開後節目收視如雪崩潰不成軍，剩下0.1至0.2的收視率，「收攤應該是必然的結果」；她說有點不捨，但更不勝唏噓，「都說商人的算盤打得最精，這一次，恐怕失算了吧」。

據悉，在去年9月陳斐娟的《這！不是新聞》播出時段為每周一至五晚間9點到11點，被爆出因《理財達人秀》主持人李兆華的關係，《這！不是新聞》播出時間被改為晚間10點到11點，時段直接減半，造成陳斐娟不滿，清光辦公室物品離開。

而東森財經台當時則回應，「《這！不是新聞》節目至今超過3年，正針對節目未來議題與型態進行討論，尋求對全國觀眾做出更大的貢獻，一切都在討論中」。