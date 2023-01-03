中國大陸疫情大規模傳播，浙江疾控中心表示，省內每日新增約100萬例新冠感染病例。浙江省常住人口超過6000萬，當局預料，疾情會在1月進入高峰平台期，意味感染數字在一段時間內會維持高位。

浙江省疾控中心今日在微信公眾號發布「1月健康風險提示」，表示浙江近期進入新冠病毒感染疫情高峰，流行性感冒等呼吸道傳染病仍繼續處於流行季。

浙江疾控指出，近期浙江新冠病毒感染病例數日增約百萬，預計1月疫情將進入高峰平台期。春節即將來臨，人群跨區域流動性會明顯增加，將導致疫情進一步傳播擴散。此外，隨著入境政策的調整，境外輸入新變異株的風險以及引起本土傳播的風險也將顯著上升。

浙江省疾控中心還提醒，1月是流感的發病高峰季，學校、安老院等人群聚集場所易發生爆發流行，在當前新冠病毒感染高峰期，極有可能合併感染流感病毒，加重身體負擔，因此需做好保持良好衛生習慣、降低流感暴露風險、接種疫苗等防範工作。