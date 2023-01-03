中國大陸去年底公布，新冠肺炎將從1月8日回歸「乙類乙管」並推出《中外人員往來暫行措施》後，包括美國、英國等國家近日陸續宣布，對入境的中國旅客增加強制核酸檢測等限制。中國外交部發言人毛寧今天（1月3日）主持例行記者會時表示，中方反對有人試圖藉由操弄疫情防控措施以達到政治目的，並且撂話「將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施。」

毛寧表示，中方發布《中外人員往來暫行措施》後，不少國家反響熱烈，中方對此表示讚賞，將繼續因應疫情形勢不斷優化調整防控措施，為中外人員安全、健康、有序往來創造更好條件，更好保障對外交流合作。

關於對中國旅客採取臨時防疫措施的問題，毛寧表示，中方願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情，同時也認為，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。

毛寧表示，中方對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施。