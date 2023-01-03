農曆春節即將到來，家家戶戶採購肉品需求大增，南投縣衛生局為消費者把關，舉行「市售畜肉產品萊克多巴胺」抽驗，針對超市、量販店、傳統市場、餐廳及小吃等業者所供應的肉品，進行產地來源標示查驗及產品抽驗，共稽核60家、抽驗79件，檢驗結果皆符合規定；建議消費者選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的肉品，以確保自身權益。

台灣開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，迄今已2年餘，南投縣衛生局為了提供消費者清楚且明確之選購資訊，配合中央「擴大市售畜肉產品乙型受體素之抽驗專案」計畫，長期不定期舉行「市售畜肉產品萊克多巴胺」抽驗，2022年共查核縣內豬品原料原產地來源標示，豬肉共查核1878家次、產品標示2939件，牛肉共計查核899家次、產品標示1203件。

稽核人員針對超市、量販店、傳統市場、餐廳及小吃等業者所供應的肉品，進行產地來源標示查驗及產品抽驗。（南投縣衛生局提供／楊靜茹南投傳真）

稽核人員為了維護大眾食品安全，針對豬肉、牛肉及可食部位原料，要求原產地（國）資訊透明，增進消費者知的權益。並請業者在外包裝、菜單上註記，或使用標籤、立牌等方式正確標示豬肉與牛肉原產地等資訊，要求業者保存來源證明文件5年以上，供核對肉品原產地標示之正確性，因應春節來前採購肉品將增加稽核。

衛生局長陳南松提醒，民眾千萬不要購買來路不明的畜肉，或違法屠宰的家禽及其加工製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的肉品，或選擇有品牌且信譽良好廠商所生產的產品，以確保自身權益。衛生局也將持續針對市售肉品的來源等安全把關，維護大眾食肉安全。