滅火器預告與臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出，讓歌迷相當期待。（文總提供）

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目，卡司超強，有美秀集團與灣聲樂團共演，許富凱、羅文裕兩位金曲歌王開唱，還有雲門舞集演出；今（3）日，再公布重量級陣容，以經典金曲〈新不了情〉廣受傳唱及喜愛，並獲金曲、金鐘的雙金歌后萬芳，將與北新國小學童合唱團共同演唱溫暖且撫慰人心的歌曲。

另一組厲害表演者，為曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，也將與國立臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出，帶給觀眾滿滿的感動與共鳴，備受樂迷期待。

樂團告五人特別為《WE ARE》創作新曲，屆時將與千位學生共舞，學生成員則來自桃園市永平工商高級中等學校、桃園市治平高中、新北市莊敬高職國際學校，團隊已經著手開始密集排練，備受期待。另外，文總近期也會再公布被視為「秘密武器」最終一波卡司，敬請期待。

文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目《WE ARE》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，日前已公布的卡司包括：美秀集團、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入《WE ARE》演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於本周末(1／8)晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜（21日）晚間8至12時播出。

《WE ARE》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

文總表示，2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。