台中一名張姓女子去年7月在友人住處食用燒酒雞後，騎機車返家遭警方查獲酒駕，張女遭判刑後，上訴稱不知情燒酒雞含有酒精成分，但法官認為是無稽之談，駁回上訴，依犯公共危險罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案定讞。

判決書指出，張姓女子2022年7月6日凌晨2時許在台中市友人住處食用燒酒雞及薑母鴨，吃飽喝足後騎車返家，因車身搖晃而遭到警方攔查，警方發現張女全身酒氣，經實施酒精呼氣檢測後，張女吐氣中所含的酒精濃度為每公升0.59毫克，當場遭到警方移送法辦。

台中地院台中簡易庭審後，依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，處張女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。經張女不服上訴，張女稱，她真的不知道燒酒雞裡面有放酒，她絕對不會去酒駕，以後吃東西一定會先問有沒有放酒，請求法官判處無罪。

但法官認為，燒酒雞本來就要摻入酒類，為一般常識，以張女的年齡與社會經驗來看，稱不知情為無稽之談，且張女吃完燒酒雞後，可預見體內會殘留酒精，卻仍騎車上路，認為張女上訴無理由，駁回上訴，全案定讞。

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